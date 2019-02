Vraagtekens Olympia’28 Hasselt bij inbraak in clubgebouw

Bij voetbalclub Olympia‘28 in Hasselt is afgelopen donderdagochtend in alle vroegte ingebroken. Uit het clubgebouw op het sportpark aan de Burgemeester Malcorpslaan werd niets meegenomen.

De dader forceerde twee deuren en probeerde het alarmsysteem onklaar te maken. Beveiligers die op het alarm afkwamen hebben de inbreker waarschijnlijk gestoord bij zijn werk. Deze heeft toch nog zo'n tien minuten kunnen rondstruinen in het clubgebouw, zegt bestuurslid Jan-Sijmon van den Berg. ,,We hebben dat kunnen constateren door het uitlezen van de sensorapparatuur die we in de kantine hebben hangen.’’

Bushalte

Van den Berg zegt dat de dader over de sportvelden in de richting van de bushalte is weggerend. Want op het voetbalveld lagen nog restanten van de kapotgemaakte alarm.

Het bestuur heeft veel vragen bij de inbraak. Er was op de twee deuren na niets stuk gemaakt in het clubgebouw. ,,Als het jongeren zijn geweest dan hadden ze de snoepautomaat wel opengetrokken’’, zegt Van den Berg. Wie op zoek was naar geld in de kantine, moet hij teleurstellen. Dat is er niet als er niemand aanwezig is.