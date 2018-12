Vrachtwagen verliest lading, verkeersopstopping in Hasselt

Wethouder werkt aan oplossing sportende ouderen Zwartsluis

29 november Wethouder Gerrit Knol van de gemeente Zwartewaterland heeft goede hoop dat de ouderen in Zwartsluis kunnen blijven sporten. ,,Een concrete oplossing is er nog niet, maar ik denk dat we op de goede weg zijn’’, hield hij de gemeenteraad voor, nadat John Smits (VVD) de brief van de ongeruste ouderen aan de orde had gesteld.