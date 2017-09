Vrachtwagens omver geblazen in de regio

Touw­trek­kam­pi­oen­schap terug van weggeweest

15 september In september vorig jaar is het Kampioenschap Touwtrekken Zwartewaterland nieuw leven ingeblazen. Met succes. Deze zaterdag krijgt het touwtrekevenement een vervolg. ,,Vorig jaar hadden we elf teams, we zitten nu op veertien teams", zegt Gerrald Beens van Hasselts Fanfare.