Vrijspraak voor man die werd verdacht van wietteelt in woning in Genemuiden

Zwartewa­ter­land­se wethouder: ‘Er zijn te vaak vage toezeggin­gen gedaan’

2 juli ,,Er zijn te vaak vage toezeggingen gedaan en zelfs klip en klare afspraken, bijvoorbeeld over aan te leggen groensingels, zijn aan de laars gelapt.’’ Harrie Rietman (PvdA), sinds enkele maanden wethouder in de gemeente Zwartewaterland en nu verantwoordelijk voor de uitbreiding van industrieterrein Zevenhont in Genemuiden, is allerminst tevreden over het optreden van zijn voorgangers.