Vrouw (62) scheldt met ‘zwarte aap’ naar nieuwe vriendin van ex-man: ‘Ze daagden me uit’

Van poging tot doodslag verdachte Genemuide­naar onder voorwaar­den vrij: ‘Persoon­lijk belang groter’

15 augustus De 53-jarige Ben T. uit Genemuiden zit sinds enkele dagen niet meer in de cel voor poging tot doodslag. De raadkamer heeft beslist dat zijn voorlopige hechtenis met zestig dagen is verlengd, maar dat hij onder voorwaarden én vanwege persoonlijke belangen toch vrij gekomen is. Dat bevestigen de rechtbank Overijssel en het Openbaar Ministerie.