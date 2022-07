Vuurzee bij afvalverwerker in Genemuiden: enorme stapel tapijtafval staat in brand

Ondanks financieel goed 2021, met overschot 2,5 miljoen euro, geen vlagver­toon in Zwartewa­ter­land

Eerst was er de coronapandemie en nu woedt er een oorlog in Oekraïne. Daarom steekt de gemeente Zwartewaterland de vlag niet uit, ook niet nu er in 2021 een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro is overgebleven. Want de inwoners merken de gevolgen van de oorlog in Oekraïne maar al te goed.

14 juni