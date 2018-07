Water Muze Festival brengt Zwartsluis ideale culturele mix

VideoWat in 2010 begon met een huiskamerconcert in de achtertuin van Ivo en Alette Eenkhoorn is uitgegroeid tot een festival met veel potentie. Het Water Muze Festival in Zwartsluis heeft alles om het tot een groot succes te maken. Het enige wat nodig is zijn een paar extra bezoekers. Niet té veel, want de intimiteit is een kracht.