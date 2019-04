WaterMuzeFestival in Zwartsluis krijgt ‘donatie op locatie’ van landelijk fonds

Het WaterMuzeFestival in Zwartsluis krijgt 3.500 euro subsidie van het VSB Fonds. Deze is meer dan welkom nu de festivalorganisatie voor de derde editie niet hoeft te rekenen op financiële steun van de gemeente Zwartewaterland en de provincie Overijssel. ,,Fantastisch, nu kunnen we de puntjes op de i zetten’’, zegt organisator Ivo Eenkhoorn.

In februari viste de organisatie van het WaterMuzeFestival nog achter het net toen de provincie in totaal 21 kleinere evenementen subsidieerde met 10.000 euro. Maar 34 evenementen, waaronder het Sluziger festival, kregen niets. Eenkhoorn noemde die beoordeling een wassen neus. ,,Als je weet wat ze willen lezen, dan krijg je subsidie. We hadden het anders op moeten schrijven.’’

Op Eenkhoorns verzoek heeft de provincie hem de succesvolle aanvragen toegestuurd. ,,Om te kijken wat zij anders hebben gedaan dan wij. Daar hebben we tips uit gehaald. Dat is ook een tip richting andere aanvragers die geen subsidie hebben ontvangen. Kijk hoe anderen het hebben gedaan.’’

Mondeling

Voor de vierde editie doet de organisatie van het WaterMuzeFestival ook weer een beroep op de eigen gemeente Zwartewaterland. ,,De gemeente is niet onwelwillend, maar heeft voor dit jaar geen beleid geschreven. Dat is volgend jaar weer aan de orde en dan gaan we daar weer aankloppen’’, aldus Eenkhoorn.

Om toch de nodige subsidie voor de derde editie op 6 juli te krijgen, is Eenkhoorn afgereisd naar het ‘We Doen het Samen Festival’ in Amersfoort. Met succes. ,,Daar konden we het festival tijdens presenteren en werden meteen vragen gesteld. Mondeling kan ik dat prima, op schrift is lastiger’’, doelt Eenkhoorn op het succes in Amersfoort en de niet-gehonoreerde schriftelijke aanvraag bij de provincie. Eenkhoorns presentatie is goed geweest voor een ‘Donatie op Locatie’ van het VSB Fonds van 3.500 euro. ,,Nu kunnen we de puntjes op de i zetten.’’

Vakantiegeld

De voorzitter heeft er alle vertrouwen in dat de organisatie, die werkt met een begroting van 24.000 euro, dit jaar rond komt en dat het vakantiegeld van het gezin niet aangesproken hoeft te worden. ,,Vorig jaar kwamen we lichtelijk te kort. Dat hebben we als gezin opgevangen. Met deze subsidie slaapt het wel wat rustiger voor mijn gezin. Mijn vrouw zei al dat we dit jaar wel op nul moeten uitkomen, omdat het anders wel een hele dure hobby van me wordt. Maar we hebben echt het gevoel dat we goud in handen hebben met deze locatie, de artiesten en de aankleding.’’

Het bestuur van het WaterMuzeFestival kan rekenen op trouwe sponsoren. ,,Het festival wordt heel breed gedragen in Zwartewaterland. We hebben in een vroeg stadium veel onbekende, maar kwalitatief goede bands geboekt, die nu steeds bekender worden. We hopen dat mensen zeggen: die band hebben we ooit nog in Zwartsluis gezien.’’

Bandjes

Hoofdact dit jaar is het sterk aan de weg timmerende Son Mieux. Ook Tim Dawn - ‘hij is nu elke dag op Radio 2' - komt zaterdag 6 juli naar Zwartsluis. ,,We hebben nu wat meer bandjes op twee podia. Vorig jaar hadden we veel singer-songwriters, maar mensen willen toch wat meer volume’’, aldus Eenkhoorn. Het WaterMuzeFestival wordt met theater, kinderactiviteiten en een gevarieerd culinair aanbod omschreven als een festival voor het hele gezin.