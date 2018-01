Wateroverlast: 'Zwartsluis aan zee'

De storm mag dan zijn gaan liggen, de wateroverlast in de Kop van Overijssel is nog lang niet voorbij. Het Zwarte Water is buiten de oevers getreden en daardoor staan de weilanden tussen Zwartsluis en Hasselt onder water. Zelfs het weggetje onderlangs de dijk staat vrijwel helemaal blank en is afgesloten voor het verkeer. Vanuit de lucht lijkt het net alsof Zwartsluis aan zee ligt.

Problemen heeft de hoge waterstand nog niet opgeleverd, maar heeft er wel toe geleid dat waterschap Drents Overijsselse Delta de deuren van enkele sluizen heeft afgesloten om het achterland te beschermen. Het gaat volgens woordvoerder Roelof Hoving om de Sassluis in Genemuiden, de keersluis in Hasselt en in Zwartsluis de sluizen in het Mepperlerdiep en keersluis De Whaa. ,,Het gebeurt niet zo vaak dat we de sluisdeuren sluiten. Meestal blijft het bij één of twee keer per jaar”, zegt Hoving. Er zijn waterhoogten vastgesteld die leidend zijn voor het besluit om uit voorzorg de sluisdeuren te sluiten.

Smeltwater

Van belang voor de waterstand in het Zwarte Water is het peil in de Overijsselse Vecht, dat regen- en smeltwater vanuit Duitsland afvoert. Hoving geeft aan dat het peil in de Vecht nog met ruim een halve meter stijgt waardoor ook het water in het Zwarte Water stijgt. Daarvan hebben ook de dieren last. Boswachters van Staatsbosbeheer en de Hasselter wijkagent Bertri Post hebben zich bekommert om drie reeën. Die waren door het water verdreven uit hun beschutte omgeving en liepen onderaan de dijk tussen Hasselt en Zwartsluis. ,,Gelukkig is er geen aanrijding met wild gemeld. Vermoedelijk zijn ze ’s avonds de weg over gegaan of ze zijn zwemmend overgestoken naar Genemuiden”, zegt Post.

