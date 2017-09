Waterpark op plek Werf Bodewes in Hasselt

Projectontwikkelaar Schavast – onderdeel van de Schagen Groep – richt zich met dit plan op een doelgroep in het hogere segment, zo laat adjunct-directeur Herman Dolstra weten.

Historie

Bij het maken van het plan is sterk rekening gehouden met de historie van de Hanzestad Hasselt. Die had ooit meerdere bolwerken. Een is visueel helemaal verdwenen en dat is het Buiten Venepoort Bolwerk, op de plek waar nu de scheepswerf is gevestigd.

Na de afbraak van het bolwerk werd er een park aangelegd, dat weer verdween met de komst van de werf. Met de realisatie van het waterpark worden de contouren van het bolwerk teruggebracht door een aan te leggen stadspark. De recreatieverblijven grenzen aan het park en worden verscholen gebouwd in een groene dijk. Vanaf het water is de aanblik juist heel anders: een gevel met robuust metselwerk.

Goede keuze

De historische invloeden in het bouwplan spreken burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland erg aan. ,,Zo tegen de hart van het historisch centrum past geen hypermodern gebouw. Het terugbrengen van het bolwerk is een goede keuze.” Bilder is blij dat er vrij snel na de sluiting van de scheepswerf een nieuwe invulling kan worden gegeven aan de locatie.

,,In ons land doen we vaak heel lang over zaken, maar het kan ook wel eens snel gaan, ook met grotere projecten.” De recreatieve invulling past in de visie van gemeente en provincie. “Er zijn weinig overnachtingsmogelijkheden in de gemeente. Nieuwe verblijfsaccommodatie is dus een welkome aanvulling.” Volgens Bilder zijn recreatiewoningen gewild als beleggingsobject. Hij verwacht dat een deel wordt gekocht voor eigen gebruik en een deel voor de verhuur.