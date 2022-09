Week van de Toegankelijkheid: in Zwartewaterland gaat dat om meer dan het weghalen van drempels

Het thema van deze Week van de Toegankelijkheid luidt ‘Gewoon Welkom’. ,,Bij toegankelijkheid denken we vaak aan fysieke en digitale drempels weghalen’’, zegt de wethouder. ,,Maar het is meer. Het gaat ook over hoe we met elkaar omgaan. Dat je overal gastvrij en normaal wordt ontvangen. Dat je gewoon wordt aangesproken. En dat er rekening wordt gehouden met wat je wilt en kunt. Sociale toegankelijkheid noemen we dat.’’

De gemeente Zwartewaterland zegt te streven naar ‘positieve gezondheid’ voor alle inwoners. ,,De Week van de Toegankelijkheid sluit hierbij aan. Positieve gezondheid is meer dan alleen voldoende bewegen en gezond eten. Het betekent ook dat al onze inwoners zich naar omstandigheden goed voelen en naar vermogen kunnen meedoen in onze samenleving.’’

Activiteiten

Het programma van de Week van de Toegankelijkheid bestaat uit verschillende activiteiten, die onder meer plaatsvinden in de Anna van der Breggen Sporthal in Hasselt. Opgeven kan via de website, daar is ook meer informatie over het programma te vinden.

De Week van de Toegankelijkheid is een initiatief van Ieder(in). Dat is de landelijke koepel van organisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte. De gemeente en andere partijen organiseren de activiteiten in Zwartewaterland samen.