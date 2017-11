Weggebruikers niet op de rem tussen Hasselt en Zwartsluis

Burgemeester en wethouders van Staphorst willen graag dat de toegestane snelheid op beide wegen omlaag gaat naar 60 kilometer per uur, maar politiek Staphorst houdt vast aan de huidige 80 kilometer. ,,Er is geen noodzaak om beide wegen naar 60 kilometer te brengen", aldus SGP-raadslid Roelof Slager.

Beide wegen kennen veel woon-werkverkeer en vormen met de toegestane 80 kilometer een uitzondering op de rest van de wegen in het landelijk gebied. Daar is 60 kilometer per uur toegestaan. Alleen bij de verhoogde kruisingen in de Stadsweg en Conradsweg geldt een limiet van 60 kilometer per uur, daarna mag het gas er weer op.

Fietspaden

Regelmatig gaat het nog harder, terwijl aan weerskanten ook fietsers rijden. Hun plek op de weg is met strepen aangegeven. ,,Voor fietsers is het met name in het donker levensgevaarlijk. Om 80 kilometer te verdedigen is de aanleg van fietspaden langs beide wegen nodig", vindt Jan Talen (Liberaal Netwerk) met in zijn kielzog de andere raadsfracties. Het college gaat de mogelijkheden voor fietspaden bekijken.

Ook fietsende recreanten gebruiken de wegen om een glimp op te vangen van het aangrenzende natuurgebied De Oldematen. Terwijl de wegen in toenemende mate worden gebruikt door fietsers, zijn ze juist voor die groep weggebruikers onveilig.

Gevaarlijk

Verkeerswethouder Sytse de jong: ,,De wegen zijn onveilig voor fietsers. Aanpassing van de snelheid is daarom gewenst. Beide wegen zijn ingericht als 60 kilometer-weg met fietsers op de rijbaan. Daar rijden automobilisten met 80 kilometer per uur of veel harder langs. Het is zeer ongebruikelijk dat 80-wegen worden gedeeld door fietsers. Dat is gevaarlijk en daarom zou de snelheid naar beneden moeten."

Of langs beide wegen fietspaden komen, is voor de gemeenteraad van Staphorst nu nog een brug te ver. Wel staan rijwielpaden weer iets hoger op ieders verlanglijstje.