Wekenlang werk aan de Jan van Nassaustraat in Genemuiden

In opdracht van de gemeente voert aannemer Van Dalfsen Infra de werkzaamheden uit. Tijdens het eerste deel van de werkzaamheden wordt een nieuw riool aangelegd. Er komt een buis voor het vuile water en een buis voor het regenwater. Dit riool verbindt straks het riool dat in 2020 is aangelegd in de Prins Bernhardstraat met het riool dat vorig jaar is aangelegd in de Jan van Arkelstraat.