Werk aan de winkel voor de wijkagenten Genemuiden en Hasselt

Te hard rijden binnen de bebouwde kom en parkeeroverlast springen eruit. Problematiek die ook speelt in Zwartsluis. Inwoners van de derde kern van de gemeente Zwartewaterland hebben zich gelijk gemeld met het verzoek om daar een gelijksoortige actie te houden.

'Wow, wat hebben jullie veel gereageerd op onze oproep zeg!'. Zo luidt de reactie van Bertri Post (wijkagent in Hasselt) en zijn in Genemuiden werkzame collega Jochem Schreurs via de Facebookpagina van de politie Zwartewaterland op de vele tientallen reacties. Het duo vroeg inwoners van Hasselt en Genemuiden om aandachtspunten waar ze tijdens een actiedag op 16 januari mee aan de slag kunnen. En dat hebben ze geweten. ,,We hoeven ons zeker niet te vervelen, maar dat hadden we ook niet verwacht. Ontzettend leuk dat er zoveel gereageerd is.” Post zegt dat hij in het verleden ook wel eens een oproep heeft gedaan op Twitter, maar dat daar niet zoveel respons op kwam.

Snelheid

Dat is dus nu wel anders. De wijkagenten zijn bedolven onder zaken die volgens inwoners niet in de haak zijn. Herhaaldelijk komt de hoge snelheid van het verkeer langs. Een Hasselter: ,,Een groot deel is 30 kilometer-zone, maar daar houdt bijna niemand zich aan. De Sikkel en Malcorpslaan langs de tennis, scouting en voetbal is vaak net een racebaan.” Ook wordt gewezen op de vele foutief geparkeerde auto’s in het centrum van Hasselt. Inwoners van Genemuiden noemen de hoge snelheden op onder meer de Tagweg, Achterweg, M.G. Simondsstraat en Stuivenbergstraat.