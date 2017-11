Werk aan N331 gaat nu toch echt beginnen

Noggus & Noggus sluit kringloop Zwartsluis

20 november Pal voor de Kerstdagen komt er een einde aan de kringloopwinkel van Noggus & Noggus aan de Molenstraat in Zwartsluis. De winkel is op 23 december voor het laatst open. Volgens het moederbedrijf Kringloop Zwolle past de winkel in Zwartsluis niet meer in nieuwe concepten omdat ze te klein is.