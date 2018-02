Werkgevers in de rij voor timmer- en metseltalenten

VideoJarenlang was het lastig om hun 'klantjes' aan het werk te krijgen toen de economische crisis de bouwsector in z'n greep hield. Nu is het precies andersom. Werkgevers staan in de rij voor de jongeren die geschoold worden tot timmerman, metselaar of tegelzetter bij de Opleidingsvereniging Genemuiden. ,,Soms zeggen werkgevers al vooraf bij een jongere die bij ons begint: 'die wil ik straks'. Die kennen ze dan al van een stage'', vertelt directeur Freddie Buitenhuis van de Opleidingsvereniging Genemuiden (OVG).