Werkzaamheden aan nepbrug in Genemuiden stilgelegd

De drie maanden durende werkzaamheden zijn stilgelegd in verband met noodzakelijke verlegging van nutsvoorzieningen. Alleen fietsverkeer kan er nu langs. Ander verkeer moet omrijden.

Biezen

De tweede replica komt in De Koppel, op de plaats waar vroeger de brug lag waarover de arbeiders naar het biezenland trokken. Nu gaat de brug de verbinding vormen tussen het oude centrum en de nieuwe woonwijken Greente en Tag.

Al is brug misschien een wat groot woord. Net als op het Havenplein wordt ook deze brug visueel gemaakt door de wijze van bestraten van de weg over een lengte van ruim zeven meter en een breedte van 8.25 meter, waarbij het net lijkt alsof er houten planken liggen. De uitvoering is echter in beton. Een reling maakt het beeld compleet. Verder komen er informatiepanelen te staan en wordt op deze plek de voormalige stadsgracht verlengd en uitgediept. In tegenstelling tot de brug bij het Havenplein, stroomt onder deze brug straks wel water.

Quote Twintig jaar geleden stond dit al op de politieke agenda. Marco van Lente

De plaatselijke middenstandsvereniging, Stichting Promotie Genemuiden, ijsclub De Eendracht, kerken, Stichting Stadswacht, Stichting Vrienden van Oud Genemuiden, buurtbewoners en de gemeente Zwartewaterland zijn samen opgetrokken bij het maken van de plannen, zo geven de ijsclubbestuurders Wim en Marco van Lente aan.

Het duo maakt deel uit van de werkgroep die het uitvoeringsplan heeft gemaakt. Volgens hen heeft Vrienden van Oud Genemuiden het idee ingebracht toen er plannen werden gemaakt voor de aanleg van een nieuwe parkeerplaats voor langparkeerders aan de rand van het centrum, in combinatie met uitbreiding van de begraafplaats, vlak naast de ijsbaan. ,,Twintig jaar geleden stond dit al op de politieke agenda”, merkt Marco van Lente op, “maar tot uitvoering is het nooit gekomen.”

Blijdschap

Bij het opstellen van het centrumplan is het idee van de brug nieuw leven ingeblazen en nu gingen de handen wel op elkaar. Bij de aanleg in 2015 van het parkeerterrein, dat plaats biedt aan 90 voertuigen, had de gemeente Zwartewaterland onvoldoende financiële middelen om de brug gelijk mee te nemen in de uitvoering. Toen vorig jaar het geld er wel was, onder meer door een provinciale subsidie, is alsnog besloten tot de aanleg. Tot blijdschap van de werkgroep.

Houten brug

,,Nu is de Koppel de weg die de verbinding vormt tussen het oude centrum en de nieuwe woonwijken. Maar op deze plek heeft ooit een brug gelegen. Het was een minimalistische houten brug, die de stad met de polders verbond. De biezensnijders maakten er veel gebruik van als ze naar de biezenvelden aan de kust van de Zuiderzee gingen”, halen de Van Lente’s uit de geschiedenis.