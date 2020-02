Wethouder Albert Coster blijft nog aan, ondanks vertrouwensbreuk in coalitie Zwartewaterland

Wethouder Albert Coster van de gemeente Zwartewaterland denkt er nog niet over om op te stappen. Hij wacht af wat CU en SGP, die het vertrouwen in hem hebben opgezegd, donderdagavond tijdens de raadsvergadering gaan doen, zo werd vanmorgen bekend gemaakt tijdens een persbijeenkomst in het gemeentehuis. Wethouder Albert Coster was zelf de grote afwezige tijdens die bijeenkomst van BGZ. Raadslid Bastiaan Tamminga liet weten dat hun wethouder niet opstapt. Volgens hem zijn CU en SGP uit de coalitie gestapt en moeten dus hun wethouders ontslag nemen.

De collega-wethouders Gerrit Knol (ChristenUnie) en Maarten Slingerland (SGP) lieten vorige week weten geen vertrouwen meer te hebben in Coster. Hij werd na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 wethouder namens nieuwkomer BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ). Met zijn besluit om nog niet de handdoek te gooien, wacht Albert Coster dus de raadsvergadering van donderdagavond af. De kans is levensgroot dat CU en SPG met een motie van wantrouwen komen. De vraag is dan of – naast zijn eigen partij BGZ – alle andere fracties (CDA, PvdA, VVD en Gemeentebelangen) nog voldoende vertrouwen in hem hebben, of dat ze de wethouder toch wegsturen.

Verwijt

CU en SGP verwijten wethouder Albert Coster dat hij in het dossier Molenwaard de schijn van belangenverstrengeling niet heeft weten te voorkomen. Ook zou hij zijn oren teveel hebben laten hangen naar zijn fractie, die – volgens CU en SGP – eigen belangen heeft in de recreatiewijk aan de rand van Hasselt. Wethouder Gerrit Knol (CU) zegt dat de meningen over het nieuwe bestemmingsplan voor Molenwaard steeds verder uiteen liepen en er twijfel ontstond over hoe Coster hierin opereerde. ,,Ben je loyaal aan je college of aan je fractie. Als je informatie niet deelt of niet goed deelt gaat het niet meer. Dat is uiteindelijk het breekpunt geworden’’, zegt Knol.

Meerderheid kwijt