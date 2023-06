Wethouder Zwartewaterland wil financiële duidelijkheid van ‘Den Haag’

Met 54 jaar verleden en een zanger van 76 duikt fameuze band uit Apeldoorn studio weer in

Het vertrek van zijn oprichter en bandleider weerhoudt Flavium er niet van opnieuw de studio in te duiken. De Apeldoornse formatie, een van de oudste bands van Nederland en opgenomen in de Dutch Blues Hall of Fame, staat komend weekeinde bovendien op de planken tijdens het Drakenbootfestival.