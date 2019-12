Wie herkent de sieraden die inbrekers in Genemuiden bij zich hadden?

WOII gezien door de bril van leerlingen basisscho­len Zwartewa­ter­land

1 december Hoe kinderen van een jaar of tien de Tweede Wereldoorlog zien, is vanaf maandag te zien in een expositie in de hal van het gemeentehuis in Hasselt. Meer dan driehonderd leerlingen van basisscholen hebben verhalen uit de Tweede Wereldoorlog op een eigentijdse manier uitgebeeld. Na 3 januari reist de tentoonstelling langs de basisscholen in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis.