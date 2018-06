Wildgroei aan waterplanten in Randmeren: financiële strop dreigt voor watersportbranche

Kamervra­gen na dreigbrief IS aan adres Syriër uit Hasselt

8 juni Kees van der Staaij (SGP) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) nemen het in Kamervragen op voor een Syrische vluchteling uit het Overijsselse Hasselt, die is bedreigd door IS Nederland. De man, Sam Louis, heeft in het Reformatorische Dagblad laten weten een dreigbrief van vertegenwoordigers van de Islamitische Staat te hebben gekregen.