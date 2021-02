Wintergames in Zwartewaterland om jongeren in beeld te houden in: ‘Ze zijn niet meer op straat’

Na verdrietig jaar stappen burgemees­ters in Kop van Overijssel hoopvol 2021 in: ‘Het wordt een jaar van volhouden’

2 januari COVID-19 hield sinds maart de wereld in z’n greep. Er mocht steeds minder, met een kleine opleving in de zomermaanden. Nu kijkt iedereen reikhalzend uit naar het vaccinatieprogramma. De burgemeesters van de vier gemeenten in Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe stappen hoopvol over de drempel van 2020 naar 2021.