Woningschutter in Genemuiden: broer van de huiseigenaar verdachte in deze zaak

Verslagen­heid na verwoesten­de brand op hondenfok­ke­rij Hasselt, 12 honden omgekomen

12 oktober Twaalf honden zijn maandag omgekomen bij een grote brand op een hondenfokkerij in Hasselt. Vijf andere dieren konden op tijd worden gered. Op het bedrijf was net voor het weekend nog een nestje pups geboren. Het is onduidelijk of zij de brand hebben overleefd.