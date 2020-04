Zeehond nu ook in Hasselt gespot: ‘Niet te dichtbij komen, ze bijt zo van zich af’

Corona in verzor­gings­huis in Zwartsluis: ‘Ik kan nu niet positief zijn’

10 april In Genemuiden en Hasselt – waar totaal 32 mensen zijn overleden aan vermoedelijk het coronavirus – hebben zich de afgelopen dagen amper mensen met coronaverschijnselen bij de huisarts gemeld. In verzorgingshuis De Schans in Zwartsluis is deze week wel voor het eerst corona vastgesteld. ,,Ik kan daarom niet positief zijn”, zegt Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder.