Zeven inwoners corona-brandhaard Zwartewaterland in paasweekend overleden

In de gemeente Zwartewaterland zijn de afgelopen dagen zeven mensen overleden aan mogelijk de gevolgen van het coronavirus. In de gemeente zijn nu ongeveer veertig personen overleden aan de ziekte COVID-19.

Volgens Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder is van meerdere overleden personen in het paasweekend vastgesteld dat corona de doodsoorzaak was. Van sommige mensen die sinds vrijdag zijn overleden is onduidelijk of corona de oorzaak van overlijden is. Veruit de meeste mensen die de afgelopen weken in Zwartewaterland zijn gestorven aan het coronavirus, komen uit Hasselt.

Meer testen

,,Normaal overlijden er vier mensen per week in onze gemeente”, zei burgemeester Bilder dinsdagavond bij het lokale radiostation Zwartewater FM. Hij liet weten dat er in Zwartewaterland bij 102 personen is vastgesteld is dat ze corona hebben of hebben gehad. ,,Er zijn de laatste tijd relatief meer mensen getest, met name ook zorgpersoneel. Het aantal mensen dat getroffen wordt door het virus, wordt wel steeds kleiner.”