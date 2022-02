Zilver met een oranje randje uit Genemuiden voor Italiaanse schaatsster op de 3000 meter

update Raadslid Riezebosch trekt zich terug ná vaststel­ling kandidaten­lijst CDA Zwartewa­ter­land: ‘Ik kreeg het benauwd’

In de gemeente Zwartewaterland is, net als in buurgemeente Steenwijkerland, de totstandkoming van de CDA-kandidatenlijst niet rimpelloos verlopen. Na de verkiezingen keren Margreet Bosma en Martijn Riezebosch niet terug in de gemeenteraad. Laatstgenoemde heeft zich teruggetrokken nadat de kandidatenlijst al was vastgesteld.

