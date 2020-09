Zo’n duizend arbeidsmigranten wonen in Zwartewaterland, maar waar dan?

Eindelijk goed bereikbaar in Hanzestad Hasselt met gratis wifinet­werk

20 juli ‘Krrr, krrr.. Hallo?’ De telefoon- en internetverbinding in Hasselt liet nogal te wensen over de laatste jaren, maar met een nieuw uitgerold gratis wifi-netwerk is het Hanzestadje nu te bereiken en kan iedereen nu ook online de weg vinden.