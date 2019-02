Zoeken naar nieuw bouwtalent bij voorronde NK metselen in Genemuiden

Klaas Heutink (81) kijkt over de schouder van Dylan Sempel (16) mee en ziet dat alle stenen goed recht liggen. Bij de voorronde van het NK metselen in Genemuiden gaat het er serieus aan toe. Ondanks dat niet veel jongeren de bouw in willen, zijn donderdag tien jonge metselaars bezig om een bankje na te maken.

,,Ik ben mijn hele leven al aan het metselen”, vertelt Heutink met een glimlach op zijn gezicht in het gebouw van de Opleidingsvereniging Genemuiden (OVG). Het jurylid van de wedstrijd ziet hoe de muurtjes steeds hoger worden en geeft de leerlingen uit het vierde jaar van regionale vmbo-scholen advies. ,,Twee mensen springen eruit en doen het echt goed, eentje maakt denk ik een grote kans om het NK te winnen.”

Het metselvak

Sempel bouwt rustig door. ,,Ik ben al verder dan verwacht. Een leraar vroeg of ik hier aan mee wilde doen”, vertelt de leerling van CSG Het Noordik in Vroomshoop. ,,Ik vind het mooi om te doen en wil het metselvak in. Op mijn vijfde was ik met steentjes al van alles aan het bouwen. Ik ga na het vmbo een opleiding in de buurt van Vroomshoop doen.”

Heutink, ooit tweede geworden bij de voorloper van het NK metselen, ziet echter dat het beroep minder populair wordt. ,,Ik kreeg vroeger op school veertig uur praktijkles, nu krijgen ze het soms maar zes uur per week”, zegt Heutink, hij had jaren zijn eigen aannemingsbedrijf. ,,Met de crisis zijn veel bouwlui gestopt, daarom is er nu een tekort. De bouw blijft bestaan. Als je het goed kan is er altijd een goede boterham mee te verdienen.”

Instroom laag

OVG-directeur Freddie Buitenhuis ziet dat bedrijven moeilijk aan bouwpersoneel kunnen komen en veel nieuwe aanwas uitblijft. ,,Dat maakt de bouw duur. We bieden hier leerwerktrajecten aan voor mensen in de bouw en hebben 54 leerlingen, waarvan slechts vier metselaars. De instroom is laag. Elk jaar hebben we ongeveer twintig nieuwe mensen, ik verwacht dat we dat dit jaar niet gaan halen. Doel van deze dagen is om jongeren te stimuleren om de bouw in te gaan. Voor de jeugd moet de bouw weer aantrekkelijk gemaakt worden, op de basisschool moeten ze meer les krijgen in techniek.”