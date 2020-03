Zwarte Volkswagen Caddy boven water, nog onzekerheid over lot vermiste Sten (20) uit Vollenhove

Update & video Auto gevonden in zoektocht naar vermiste Sten (20) uit Vollenhove

20:01 In de zoektocht naar de spoorloos verdwenen Sten Lok (20) is maandagmiddag in de buurt van de Zomerdijk bij Zwartsluis een auto gevonden in het water. Onder meer een bergingsbedrijf is aanwezig en bezig om het voertuig boven water te krijgen.