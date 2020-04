Zwartewaterland beleeft ‘rustige’ Koningsnacht: geen brommer of scooter op straat

‘Een totale brommerloze Koningsnacht in Zwartewaterland’, meldt de politie. Waar normaal op Koningsdag tijdens zonsopgang jeugd massaal rijdt met brommers zonder uitlaten, was het dit jaar volgens agenten ‘rustig’. De politie deelde wel bekeuringen uit.

In Zwartsluis werden sommige mensen dit jaar niet gewekt door de brommers, maar door vuurwerk. ‘Geen brommer of scooter gezien. Twee meldingen van vuurwerk in Zwartsluis als minpuntje van de nacht’, meldt Johan Bouma, wijkagent van Zwartsluis, op Instagram. ‘Super fijn dat jullie je aan de regels hielden.’

Bekeuringen

‘Het was een totale brommerloze koningsnacht in Zwartewaterland’, schrijft Jochem Schreurs, wijkagent van Genemuiden, op Twitter. Hij meldt dat er in Genemuiden wel wat bekeuringen zijn uitgedeeld in verband met het overtreden van het samenscholingsverbod.

Andere grote incidenten zijn uitgebleven. De gemeente Zwartewaterland had jongeren vooraf gewaarschuwd om in Koningsnacht niet met een scooter of brommer die veel lawaai maakt de straat op te gaan. Zwartewaterland is met meer dan meer dan veertig dodelijke slachtoffers hard getroffen door het coronavirus.