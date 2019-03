Zwartewaterland Helpt brengt halve ton op

In de eerste jaren van Zwartewaterland Helpt was er alleen een 65 uur durende radiomarathon in de week voor kerst. Bij deze editie was er niet alleen een actieweek met een radiomarathon, maar in de eerste maanden van dit jaar ook nog een benefietfestival, spinningmarathon en FIFA-toernooi om zoveel mogelijk geld op te halen. Het opgehaalde bedrag van de vorige editie van Zwartewaterland Helpt, bijna 30.000 euro, werd in december bij de radiomarathon al overtroffen.