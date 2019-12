Zwartewaterland helpt kinderen met brandwonden aan 24 mille

Het was de dertiende keer dat Zwartewaterland Helpt plaatsvond. Van het bejaardenhuis tot de tennisvereniging, iedereen deed mee en jongeren gingen huis-aan-huis met een collectebus. Het bedrag is een tussenstand. Op 11 januari is er nog een spinningmarathon in Genemuiden en op 24 en 25 januari is er een benefietconcert bij Hasselts Fanfare. Het record van vorig jaar, 53.000 euro, wordt niet gehaald.

Slijtageslag

Zaterdagavond 23.00 uur is het voorbij. Een ploeg van vijftien vrijwilligers rondt een radiomarathon af die donderdagochtend begon. Epicentrum is café Onder de Luifel in Hasselt. Het bruist binnen. De laatste lootjes van een slijtageslag. Wallen onder de ogen, een biertje in de hand en door. Alles is online live te volgen.

Kinderen met brandwonden

Het doel is zoveel mogelijk geld ophalen voor een goed doel. ,,Altijd met kinderen en het mag geen gesubsidieerde organisatie zijn”, zegt René de Jong (43). Dit jaar is het de Stichting Kind & Brandwond die zich inzet om kinderen die verbrand zijn bij te staan door onder andere vakantieweekenden te houden. René verzorgt met Daniël Middelveld (37) mede de techniek van deze monsterradioshow. Na een uur of drie komen er verse vrijwilligers. Zo gaat het 65 uur door. Luisteraars vragen plaatjes aan en ze betalen hiervoor. Alle kleine beetjes helpen.

Kniepertjes

Carola Ton (40), Sherris Schuring (22) en Angelique Bergman (31 presenteren de show. Na drie uur weer een ander trio of duo. ,,We hebben een draaiboek, maar we improviseren veel. De sfeer is goed, het doel is prachtig; alles valt als een puzzel in elkaar”, zegt Carola. Dan komt er een bericht binnen. Kinderen bakten kniepertjes. Ze verdienden 82 euro. Een nieuwe positieve tijding: Zorgcentrum De Hazelaar bracht 667 euro bij elkaar. Een karaokeshow van vrijdagavond leverde 300 euro op. Muziek en leuke berichten uit de hele gemeente die geld opbrengen. Een online veiling van gesponsorde producten loopt 65 uur door.

Jeugdambassadeurs

Sepp Schoemaker (11) en Silvan ter Bruggen (12) zijn de helden van de marathon. Ze zijn jeugdambassadeurs. Vorig jaar fietsen ze 180 kilometer in twee dagen. Het leverde 5600 euro op. Dit jaar organiseerden ze een sponsorloop. Opbrengst 4361 euro. ,,Wij zijn gezond en het is fijn om iets voor ziekte kinderen te kunnen doen.”

Biljartmarathon

Bonne Rozema (49) houdt naast de (gesponsorde) studio een biljartmarathon. Iedereen mag tegen hem spelen. Voor een bedrag uiteraard. De voorzitter van biljartvereniging Ons Genoeg stoot zich van negen tot negen in het zweet. ,,Ik doe dit voor de tiende keer. Het is zwaar. Je concentratie wordt op de proef gesteld, maar het goede doel vergoedt veel.”

Hartverwarmend