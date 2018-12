Zwartewaterland Helpt knalt drie dagen voor Energy4All

Statiegeldflessen

Ambassadeur

Slotdag

Daarnaast is Hasselt zelf het decor van diverse acties. In Sporthal de Prinsenhof is woensdag een badminton-kersttoernooi, donderdag om 20.00 uur bingo in Onder de Luifel en vrijdagavond een zwemdisco in zwembad de Bestevaer in Genemuiden, een proeverij van speciaal bieren in De Compagnie en een pubquiz in Onder de Luifel.