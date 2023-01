Zwartewaterland is foutparkeerders zat: veel klachten en ‘digitale schandpaal’

17-jarige veroor­zaakt voor half miljoen schade en is onverze­kerd door ‘gemoedsbe­zwaar’: wat nu?

De 17-jarige jongen die vorig weekeinde aan de dood ontsnapte in Staphorst had een engeltje op zijn schouder: hij kon zijn stilgevallen tractor net op tijd uitspringen voordat de intercity uit Zwolle er vol tegenaan knalde. De schade: een half miljoen euro. Het gezin van de jongen is ‘gemoedsbezwaard’ en daardoor niet verzekerd. Hoe gaat dat dan verder?

20 januari