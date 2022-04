Zwartewaterland keert vanaf begin mei energietoeslag uit aan huishoudens

Ook huishoudens met een laag inkomen in de gemeente Zwartewaterland kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen. “Daarmee komen we financieel kwetsbare inwoners met een hogere energierekening tegemoet,” zegt wethouder Gerrit Knol.

De gemeente maakt dat donderdagochtend bekend in een persbericht. Huishoudens met een laag inkomen en klein vermogen kunnen de eenmalige toeslag aanvragen van 2 mei 2022 tot 1 februari 2023. Zwartewaterland sluit daarmee aan in een rij van gemeenten die deze huishoudens, in problemen gekomen door sterk gestegen energieprijzen, financieel ondersteunen.

800 euro voor 600 huishoudens

Het gaat om een bedrag van 800 euro per huishouden. De gemeente schat dat er in Zwartewaterland zo’n 600 huishoudens aanspraak kunnen maken op de energietoeslag. De specificatie ‘huishouden’ is belangrijk, zo bleek vorige week toen in onder meer Harderwijk ook niet-hoofdbewoners onterecht de tegemoetkoming gestort kregen.

Wethouder Gerrit Knol legt in het persbericht nog het een en ander uit over de toeslag. “De eenmalige energietoeslag is voor huishoudens die dit hard nodig hebben. Daarom ondersteunen we huishoudens met een laag inkomen en een klein vermogen. Het vermogen in de eigen woning telt niet mee.”

Aanvraag en voorwaarden

‘Huishoudens met een Participatiewet-uitkering die voldoen aan de voorwaarden, ontvangen binnenkort vanzelf de energietoeslag,’ zo schrijft de gemeente. ‘Huishoudens zonder een Participatiewet-uitkering kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen.’ Op de website van de gemeente is verder in detail te lezen wie onder welke precieze voorwaarden een aanvraag kan doen.