Zwartewaterland kijkt naar windparken en laadpalen

Het is voor het college van de gemeente Zwartewaterland een greep uit een scala aan mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Wat er de komende jaren ook wordt gedaan, het moet uiteindelijk leiden tot dertien procent minder uitstoot van CO2 in 2020 ten opzichte van 2009.

Zelfvoorzienend

Een andere doelstelling is om in 2020 in Noordwest Overijssel zelfvoorzienend te zijn in het energieverbruik van de huishoudens, en een zelfvoorzienende regio in 2050. Om deze doelstellingen te halen werkt Zwartewaterland samen met de buurgemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Dalfsen.

Er wordt onder meer ingezet op duurzame energiebronnen zoals windenergie, zonnepanelen en energie uit water, verduurzamen van de woningvoorraad, energiebesparing bij bedrijven en duurzaam gebruik van grondstoffen. Het college erkent dat in Zwartewaterland de opgave groot is.

Zware overlegstructuur

,,Dit is naar voren gekomen uit de CO2 nulmeting die enkele jaren geleden gehouden is. Dit komt vooral door de hier aanwezige energie-verbruikende industrie”, stelt het college. Overigens wordt het samenwerkingsverband per 2019 niet doorgezet in de huidige vorm, vanwege de vrij zware overlegstructuur en wordt gekeken naar een meer informele samenwerking. Wethouder Gerrit Knol kan niet zeggen in hoeverre dit gevolgen heeft voor de doelstellingen, zo zei hij in antwoord op een vraag van PvdA-raadslid Harrie Rietman.