Zwartewaterland mag geen Vertimec gebruiken in de oorlog tegen de jeukrups, maar wílde dat ook helemaal niet!

Zeehond nu ook in Hasselt gespot: ‘Niet te dichtbij komen, ze bijt zo van zich af’

13 april Eerst in het Drentse Rogat, toen in het Zwarte Water bij Zwolle en nu in het water bij Hasselt.. Het bevalt deze zeehond blijkbaar goed in de regio. In een nieuw filmpje dat op social media wordt verspreid kan een omstander wel heel dichtbij het dier komen.