Zwartewaterland op zoek naar nieuwe hoogste ambtenaar

Dijkstra is ruim vier jaar de gemeentesecretaris in Zwartewaterland geweest, hiervoor was hij vierenhalf jaar de gemeentesecretaris in de gemeente Sluis in Zeeland. Als gemeentesecretaris is hij directeur van de gemeente en adviseur van het college van B&W. Dijkstra werkte bij tien verschillende gemeenten en zwaaide vier keer de scepter bij een ambtelijke organisatie.