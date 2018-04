Zwartewaterland scoort groen

Het regent zonnestra­len: buitenbad Hasselt als enige in regio morgen open

14:08 Het regent de komende dagen zonnestralen. Ideale tijden om met een picknickmand naar het buitenzwembad te gaan. Maar bij menig bad is het bassin nog letterlijk leeg. Het blad ligt er soms nog op de bodem… Hoe zonnig is de wereld in Hasselt, daar gaat het bad woensdag open.