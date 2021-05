Zwartewaterland wil met nieuwe regels grip op huisvesting arbeidsmigranten krijgen

Update Testloca­tie Genemuiden van GGD gesloten na afname coronabe­smet­tin­gen

9 april Inwoners van de gemeente Zwartewaterland kunnen sinds deze vrijdag geen coronatest meer laten doen in de pop-up testlocatie van de GGD IJsselland. De cabine op het Havenplein in Genemuiden is weer opgehaald, nu er minder besmettingen zijn en de vraag naar testen afneemt: ,,De grootste piek is eraf.’’