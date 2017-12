Zwartewaterland wil stadsomroeper terug op straat

Volgens het college is een stadsomroeper in het straatbeeld van toeristische waarde. Volgend jaar wordt een voorstel uitgewerkt om de omroepfunctie in ere te herstellen. Sinds het overlijden van Henk Rook zit de gemeente zonder. Omdat deze markante figuur in het straatbeeld toch wordt gemist, is een ondersteuningssubsidie van 250 euro beschikbaar gesteld. Verder is nog altijd de kleding van voormalige stadsomroepers beschikbaar en de bel waarmee de omroeper de mensen attendeert op zijn aankondigingen.