Zwartewaterland witte vlek in toeristische regio

De gemeente Zwartewaterland met de kernen Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis wordt omringd door toeristische toppers als Weerribben-Wieden, Vechtdal, Zwolle, Kampen, Staphorst en Giethoorn. Marketing Oost constateert in de Regiomonitor dat 2017 een goed jaar is voor het toerisme hier. Het groeit overal. In schril contrast daarmee staat het rapport dat Bureau Regioplan uit Amsterdam heeft opgesteld over de ontwikkeling van de lokale economie in Zwartewaterland. ‘De werkgelegenheid in de sector toerisme en recreatie is in de afgelopen jaren niet wezenlijk gegroeid’, is de opvallendste conclusie uit dat rapport. Het is opgesteld in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Zwartewaterland.