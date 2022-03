Zwartewaterland zoekt steunouders, óók mensen met een handicap

Volgens wethouder Maarten Slingerland twijfelen veel mensen of zij steunouder kunnen worden. ,,Ben ik wel geschikt? Ik heb een handicap dus dan kan het vast niet. Dat soort signalen krijgen we geregeld. Maar het gaat er vooral om dat je een stabiele thuissituatie hebt en een plek in je hart. Ga gewoon het gesprek eens aan. Doe het voor de kinderen, want het kan zomaar zijn dat je heel veel voor hem of haar kunt betekenen.”

Als steunouder zorg je één of meer dagdelen voor een kind van een ander, legt Slingerland uit. ,,Daarmee ontlast je de ouders en geef je de kinderen een leuke tijd. Je bent als een soort oom en tante. Of opa en oma. Het is een laagdrempelige en gelijkwaardige manier om een kind wat extra liefde en aandacht te geven. Gewoon thuis, met je eigen kinderen erbij.”

Geen probleem

De gemeente geeft het voorbeeld van een echtpaar waarvan de vrouw als kind een hersenbloeding heeft gehad en in een rolstoel zit. Een eigen kind zou voor hen te belastend zijn, maar als steunouder voor een meisje van 5 kunnen ze veel goeds doen. Een dag in de week passen ze op haar. ,,Natuurlijk kan ik niet alles, maar heel veel ook wel”, aldus de vrouw. ,,Het meisje ziet mijn beperking niet als een probleem. In tegendeel, het is gewoon zo, nou en? Tja, kinderen zijn daar wat makkelijker in dan volwassen.”

De wethouder vraagt inwoners om zich aan te melden als steunouder. ,,Maatwerk is vanzelfsprekend mogelijk”, zegt Slingerland. ,,Om een succesvolle match te kunnen maken moet er een klik zijn. Maar ook praktisch moet het passen. We zoeken altijd naar een mogelijkheid om te helpen.”

Steunouder worden? Mail a.vandenarend@zwartewaterland.nl.