Zwartsluis als decor in clip van zanger Kenny B

videoEen bruin café, een alledaags bruggetje met een reling, een regenachtig straatje in de schemering. De nieuwe videoclip van zanger Kenny B had overal in Nederland opgenomen kunnen zijn. Maar het werd Zwartsluis, de woonplaats van Ignace Ekkelkamp die de videoclip maakte.

Sinds een jaar woont Ekkelkamp in Zwartsluis. In het dorp aan het Zwartewater vond de Ommenaar van geboorte zijn droomhuis: een herenhuis uit 1906. ,,We zijn echt verliefd geworden op dit huis’’, vertelt hij.

Het huis figureert zelfs in de clip die Ekkelkamp maakte voor Kenny B's nummer Oh Ja. Omdat het perfect paste in de sfeer die de filmmaker wil schetsen. ,,We hebben de zolderkamer omgebouwd tot slaapkamer, in de woonkamer hadden we 25 figuranten. Ons huis was echt de perfecte plek voor een huisfeestje. Een moderne discotheek had ook gekund, maar dat zou niet de gezelligheid hebben die we graag wilden laten zien in de clip.’’

Douwe Bob

Films maken is dagelijks werk voor Ekkelkamp. De ene keer is het een commercial of promotiefilm, de andere keer een videoclip. Hij maakte als al eens een clip voor Douwe Bob en de speelfilm Weg van jou.

Dit keer gaat het om een video voor Kenny B, ofwel Kenneth Bron, een Surinaams-Nederlandse zanger, voorheen militair en vredesonderhandelaar. Hij kreeg een paar regels tekst en ging aan de slag. De mannen waren het snel eens. ,,Na de eerste versie hadden Kenneth en ik meteen klik. Een aardige, prettige, enthousiaste man. Een fijne artiest om mee te werken.’’

Karakteristiek

Zwartsluis paste precies in het beeld dat Ekkelkamp en Kenny B voor ogen hadden met de clip voor Oh Ja. Authentiek, warm, sfeervol. Het straatje in de regen, gefilmd bij natuurlijk licht. Het bruggetje over een gracht, het bruine café van de plaatselijke bowlingbaan. ,,Die er van binnen ouderwets uitziet, maar wel heel karakteristiek is. Het café heeft dezelfde sfeer en paste er prima bij.’’

Inwoners van Zwartsluis herkennen ongetwijfeld meteen alle locaties, maar voor buitenstaanders had de video overal opgenomen kunnen zijn. ,,Dat is precies de bedoeling. Ik ben altijd op zoek naar mooie plekjes, sfeervol en karakteristiek. Daarvoor hoef je niet per se naar Amsterdam. Vaak liggen de mooiste plekjes dichter bij dan je denkt.’’

Ignace Ekkelkamp

Ignace Ekkelkamp studeerde fotografie en video aan het Deltion College in Zwolle. Op zijn negentiende ging hij als filmmaker aan de slag. Ekkelkamp is 26 jaar, is geboren in Ommen en woont sinds december 2017 in Zwartsluis. Daar heeft hij een eigen videoproductiebedrijf: Ignace Visions.