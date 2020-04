Zwartsluis is met NK Quarantaine Voetbalquiz even middelpunt van sportminnend Nederland

Onvrede en onzeker­heid: (oud-)personeel wil massaal af van belang in Genemuider installa­tie­be­drijf Breman

23 april Eigenaren van Breman-certificaten - een soort aandelen voor werknemers van het Genemuider installatiebedrijf - willen ‘uit onvrede en onzekerheid’ massaal van die certificaten af. Brebeleg BV, dat de certificaten in- en verkoopt, vreest onvoldoende geld in kas te hebben om alle certificaathouders die nog willen cashen uit te betalen. Daarom is verkoop momenteel opgeschort.