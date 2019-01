Zwartsluis tekent massaal voor behoud kloksluis

,,De kolksluis is het kloppende hart van Zwartsluis en één van de belangrijkste gezichtsbepalende elementen. Bovendien is de cultuurhistorische waarde enorm groot’’, zo voeren Generaal en Bonsink aan. Door het verzamelen van handtekeningen proberen ze de in 1879 in gebruik genomen sluis, die lange tijd een voorname rol speelde in het scheepvaartverkeer van en naar het noorden van het land, op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Met een beschermde status denken ze sterker te staan tegen het in hun ogen onzinnige afsluitingsplan. PvdA-raadslid Harrie Rietman maakte zich daar enkele maanden geleden al sterk voor en ging zelfs nog een stapje verder door het college op te roepen te kijken of de status van Rijksmonument haalbaar is.