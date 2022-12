Zwembad in Zwartsluis ontruimd vanwege zwavelzuurwolk: bezoekers op slippers in de kou

Duikt Zwartsluis over enkele jaren in een nieuw zwembad? Het zou zo maar kunnen

Een gloednieuw zwembad in Zwartsluis is ineens geen utopie meer. Dat blijkt uit een studie die de gemeente Zwartewaterland heeft gedaan in opdracht van de gemeenteraad. Er is ook al een voorkeurslocatie bekend, aan de oostzijde van de Julianastraat, tegenover het huidige zwembad.

