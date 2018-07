Zwembad Zwartsluis dicht in warme zomer

Recorddruk­te in buitenzwem­bad Hasselt

11:48 Het buitenzwembad in Hasselt profiteert optimaal van de vele zonnige dagen en de sluiting van het zwembad in Zwartsluis. Het bad verwelkomde nog nooit zoveel mensen in de eerste maanden van het seizoen. ,,We hebben dit jaar al 45.000 bezoekers gehad en dan moet de vakantie nog beginnen", zegt Rob Spijkerman van Stichting Zwembaden Zwartewaterland (SZZ).