Zwoegen en zweten in troosteloos decor

De polder achter Kamperzeedijk is oersaai en door de regen en de wind oogt het plaatje niet bepaald vrolijk. Als het in een nachtmerrie voorbij komt, is het einde van de dijk het moment waarop je wakker wordt. En dit is toch de bakermat van het Nederlandse steppen, daar waar al 39 jaar lang het Nederlands kampioenschap wordt verreden. Toch melden om en nabij de veertig steppers zich ruim een uur van te voren in buurtcentrum De Driester en daar is de sfeer direct al een stuk fijner. Weg van de regen, de wind en het immense uitzicht over de polders, wordt er behoorlijk wat af gelachen.

Het is direct duidelijk dat de stepfamilie een hechte familie is, waar iedereen elkaar kent. ,,Hier spreekt een topper nog gewoon met de mindere goden hoor, zoals ik", lacht Gerben Koridon, één van de organisators van het NK. ,,Het is een hoog ons-kent-ons-gehalte. Er wordt straks met het mes tussen de tanden gestreden, maar na afloop is het hartstikke gezellig."

Concurrent

Het komt ook tot uiting als Machiel Steenbergen, de topfavoriet bij de heren, zijn grootste uitdager tegenkomt. ,,Hey concurrent, hahaha", grapt de Zwollenaar tegenover zijn collega. Er wordt gelachen en handen geschud, want van rivaliteit is absoluut geen sprake. Even verderop maakt Hermien Koers zich op voor de wedstrijd. Zij ging ooit mee met een buurjongen en rijdt nu voor de twintigste keer een Nederlands kampioenschap. ,,Het is eigenlijk net als bij voetbal. Ik ben een keer met iemand meegegaan en was op slag verliefd op de sport."

De stepster kent het rondje op haar duimpje en is het niet helemaal eens met de betiteling 'saai'. ,,Het is niet leuk om naar te kijken, maar ik hou van de polder. Het heeft wat. Het is het NK duur, dus het is juist een heel mooi parcours. Ik heb er ook enorm veel zin in", zegt Koers, terwijl ze in de regen richting de start gaat. Ze gaat de saaiheid van tien lange rondes tegemoet. De uitblijvende stroom toeschouwers zegt voldoende: dit is geen populair feestje.