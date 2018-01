1.000 reparaties in Repair Café Zwolle-Stadshagen

'Ver­ha­len­ver­tel­lers zijn net muzikanten'

28 januari Verhalenvertellers uit Portugal, Groot-Brittannië, India, Duitsland en eigen land komen in het weekend van 1 tot en met 3 juni naar het Zwolle Unlimited festival. Dit jaar verdiepen de artiesten zich in de heldinnen van vroeger én van nu. In het thema 'SheWolf' moeten De Wilde Deerne van Zwolle en de MeToo-discussie elkaar vinden.